Musaoğulları açıklamasında, Ahıska Türklerinin 1944 yılında sürgün edilerek ana vatanları Ahıska’dan Orta Asya’ya gönderildiğini hatırlatarak, ikinci büyük trajedinin ise 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde yaşandığını dile getirdi.

“Fergana Olayları basit bir toplumsal gerginlik değil, mazlum bir halka karşı kurulmuş kirli bir tezgâhtır” ifadelerini kullanan Musaoğulları, olaylar sırasında yüzlerce Ahıska Türkünün hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin ise yeniden göç etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Açıklamada, Ahıska Türklerinin Özbekistan’dan ayrılarak Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna ve dünyanın farklı bölgelerine savrulduğu belirtilirken, yaşananların “sürgün içinde sürgün” anlamına geldiği vurgulandı.

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu acıyı her zaman yüreklerinde taşıdıklarını belirten Musaoğulları, “Her Ahıskalı ninenin ağıdında, her dedenin vatan hasretinde Fergana’nın sızısını hissediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin himayesinde bugün huzur içerisinde yaşadıklarını ifade eden Musaoğulları, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir soydaşlarının acı çekmesine kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.

Fergana Olayları’nda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Musaoğulları, Ahıska Türklerinin kimliğini, tarihini ve ana vatan özlemini asla unutmayacağını ifade ederek, Ahıska’ya dönüş hakkı tam anlamıyla tanınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: BÜLTEN