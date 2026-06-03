Özel Doruk Hastanesi çevresine bırakıldığı tespit edilen şüpheli paket üzerine güvenlik protokolleri devreye alındı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların ve hastane personelinin güvenliği sağlandıktan sonra şüpheli paket kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Patlama anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.



Tatbikata AFAD, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet birimleri ve hastane personeli katılırken, senaryo kapsamında muhtemel bir yangın durumuna karşı tahliye çalışmaları da gerçekleştirildi. Ekiplerin koordineli çalışması ve müdahale kabiliyeti uygulamalı olarak test edildi.

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan Özel Doruk Hastanesi'nin düzenlediği kapsamlı tatbikat, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini gözler önüne serdi. Gerçeğini aratmayan anların yaşandığı tatbikatta kurumlar arası iş birliği dikkat çekerken, başarılı organizasyon katılımcılardan tam not aldı.



Şüpheli paketin kontrollü olarak imha edildiği ve yangın senaryosunun uygulandığı tatbikat boyunca yaşanan hareketli anlar kameralar tarafından kaydedildi. Yetkililer, benzer çalışmaların hem personelin hem de müdahale ekiplerinin muhtemel olaylara karşı reflekslerini güçlendirdiğini belirtti.

Özel Doruk Bursa Hastanesi İş Güvenliği Uzmanı Özlem Olgun, "Bugün her yıl periyodik olarak yaptığımız hastane afet ve acil durum planımız çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdik. Dış kurumlarla birlikte UMKE, AFAD, İtfaiye ekipleriyle koordineli bir şekilde tatbikat yapıyoruz. Hastane ve iş güvenliği bizim için en önemli unsurlardan biri. Bu yüzden bu konuda kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugün de Bursa'da çok fazla olmayan bir tatbikat gerçekleşti. Şüpheli paket ve bombaya karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum bize bu konuda çok yardımcı oldular" dedi.