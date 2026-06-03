Vize randevularının otomatik yazılımlarla toplandığı ve daha sonra ticari amaçla satışa sunulduğu yönündeki iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Bakan Bolat, konuya ilişkin yürütülen sürece dair bilgi verdi.

Bolat, şahsi IBAN üzerinden ödeme alındığı ve faturasız işlem yapıldığı yönündeki iddiaların da değerlendirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’na iletildiğini açıkladı.

7 şirket mercek altında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bot yazılımlar kullanılarak vize randevularının toplandığı ve bu randevuların ticari kazanç amacıyla satıldığı iddiaları üzerine Reklam Kurulu tarafından 7 şirket hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Son 5 yılda 153 başvuru yapıldı

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre Bolat, son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetlerine ilişkin toplam 153 başvuru yapıldığını belirtti. Bu başvuruların 143’ünün CİMER, 10’unun ise e-Devlet üzerinden iletildiği kaydedildi.

Başvuruların ilgili hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN’a ödeme alınması ve fatura düzenlenmemesi gibi iddiaların da ilgili bakanlıklara aktarıldığını söyledi.

Vize aracılığı hizmetlerinde özel düzenleme bulunmuyor

Bakan Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma politikaları, ücret iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleriyle ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuatta özel bir düzenleme bulunmadığını ifade etti.

Sektördeki yasal boşluğa dikkat çeken Bolat, bu alanda alınabilecek ilave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirtti.