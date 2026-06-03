Protokol, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un katılımıyla düzenlenen törenle imzalanırken, protokol kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonunda düzenlenecek karne gününde Bursa'daki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine toplam 450 bin adet ücretsiz Bursa Teleferik bileti dağıtılacak. Öğrencilerin yaz tatiline güzel bir başlangıç yapmalarını amaçlayan uygulama ile çocuklar ve aileleri Uludağ'ın eşsiz doğasını keşfetme fırsatı bulacak.



Ayrıca proje kapsamında Bursa'daki tüm lise öğrencilerine 2 kişilik yüzde 50 indirimli Bursa Teleferik bileti, tüm öğretmenlere ise 2 kişilik yüzde 50 indirimli Bursa Teleferik bileti verilecek.

Kampanya yaz dönemi boyunca geçerli olacak ve 14 Eylül 2026 tarihine kadar kullanılabilecek. Bursa Teleferik yetkilileri, eğitime ve gençlere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin Bursa'nın en önemli değerlerinden biri olan Uludağ'ı ve doğal güzelliklerini yakından tanımalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde yüz binlerce öğrenci ve öğretmenin kampanyadan faydalanması hedeflenirken, Bursa Teleferik'in sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda eğitime verdiği destek de bir kez daha ortaya konulmuş olacak.