Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, Tekirdağ merkezli olmak üzere 10 ilde, dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet üzerinden oto yedek parçası satma vaadiyle 500’den fazla vatandaşı yaklaşık 250 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Bu kapsamda Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, vatandaşları dolandıran suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonda emeği geçen Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığını, Emniyet Müdürlüğünü ve tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.