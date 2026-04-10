Bakanlık açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı personelinin koordinasyonunda, yurt dışına firar eden ve haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik olarak ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle ortak operasyonlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 15 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 16 kişi ile ulusal düzeyde aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 şüphelinin yakalanarak Türkiye’ye iadesinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Gürcistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8, ulusal seviyede aranan 42 olmak üzere toplam 50; Almanya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4; Yunanistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 3; Polonya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Portekiz'den kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Birleşik Arap Emirlikleri'nden ulusal seviyede aranan 1 ve Bulgaristan'dan ulusal seviyede aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A, T.A, T.Ç, H.M, Ç.İ, O.M, H.Ç, G.Ç, A.Y, Ş.K, H.A, R.C, D.N.N.Ç, V.S, A.D. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanmıştır. Ulusal seviyede aranan B.G, O.O.D, T.U, S.Y, A.L, M.K, F.A, Ş.A, E.İ, M.B, Y.D, İ.Y, E.A, U.U, H.A, V.K, C.B, O.K, E.D, F.G, A.R.U, A.B, R.G, Ö.M, M.K, İ.K, A.Y, K.K, K.A, H.İ, M.T, S.A, H.K, M.A.Ç, H.İ, Z.Y, U.Ö, A.Ç, Y.Ç, A.A, B.K, H.Y, M.A, A.K. ve İ.A isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalananların, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, terör örgütü üyeliği ve benzeri birçok suçtan arandıkları tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Yakalanan şahıslar, ilgili ülkelerde yürütülen adli ve idari süreçlerin ardından ülkemize iade edilmiş veya sınır dışı edilerek ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edilmiştir. Daire başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."