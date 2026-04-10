Balıkesir, anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 2. Bölge Finali, il protokolü, akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 2. Bölge Finaline; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Yalova, Sakarya ve Düzce'den gelen öğrenciler, hitabet yeteneklerini sergilemek üzere Balıkesir'de buluştu. Program, farklı şehirlerden gelen misafirlerin bir araya gelmesiyle adeta kültürel ve manevi bir kaynaşmaya sahne oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, yarışmanın sadece bir rekabet ortamı değil; aynı zamanda gönüllerin birleştiği, sözün hikmetle buluştuğu özel bir platform olduğunu vurguladı. Öğrencilerin kürsüde kendilerini ifade etmelerinin, değerlerimizin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Konuşmasında gençlere de seslenen İl Müdürü, hutbe okumanın yalnızca bilgi değil; aynı zamanda edep, bilinç ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek, bu bilinçle yetişen gençlerin geleceğe umut verdiğini dile getirdi. Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Program boyunca sahne alan öğrenciler, etkileyici hitabetleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmada sergilenen performansların, gençlerin söz sanatındaki yetkinliğini gözler önüne serdiği ifade edildi.

Yarışmanın kapanış programı ise Vali İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kapanışta, yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek program sona erdi.

Yarışmada Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem Kamil Doğan 99,2 puanla birinci olurken, Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Eren Karael 97,4 puanla ikinci, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selahattin Korkmaz ise 94,2 puanla üçüncü oldu.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkı sunan Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, koordinatör okul Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve öğretmenlerine, destek veren tüm kurumlara ve jüri üyelerine teşekkür edildi.

Açılış programı; İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürü Hasan Kılıçay, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Dirik, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan ile birlikte akademisyenler, eğitim yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.