Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha piyasadan çekti. Denetimlerine aralıksız devam eden bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurarak satışının durdurulması ve toplatılması kararlarını sürdürüyor.

Bugün, 21 Mayıs tarihinde yapılan son açıklamayla birlikte, “Squishy Jelly Balls” adlı çocuk oyuncağının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına hükmedildi. Oyuncak, yapılan testlerde güvenlik kriterlerini karşılamadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürünün üzerindeki çıkıntılı kısmın 22.9 n kuvvet uygulandığında koparak küçük parça silindirine girdiği ve bu durumun yutma riski oluşturduğu belirtildi. Ayrıca oyuncağın ambalaj kalınlığının 0.038 mm'den daha ince olduğu ifade edildi.

Bakanlık, sadece bir gün önce, 20 Mayıs’ta da iki ürünün daha güvenli bulunmadığını açıklamıştı. “Rumex” marka katlanabilir masa ve “Aslan” marka çocuk taburesi de güvensiz bulunarak piyasadan toplatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki çalışmaları, özellikle çocukların güvenliği açısından yakından takip ediliyor.