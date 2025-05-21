İnegöl Çerkes Adige Kültür Derneği, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımlayarak, tarihe kara bir leke olarak geçen bu büyük trajediyi derin bir hüzün ve saygıyla andıklarını belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada;

Bugün, 21 Mayıs 2025 tarihinde, bizler İnegöl Çerkes Adige Kültür Derneği olarak, Çerkes halkının tarihe kara bir leke olarak geçen büyük acısını, soykırım ve sürgünü, 161. yılında derin bir hüzün ve saygıyla anıyoruz.

Kafkasya Bölgesinin yerli halkı olan Çerkesler; 161 yıl önce, 21 Mayıs 1864’te, Çarlık Rusyası tarafından gerçekleştirilen sistematik saldırılar sonucu 300 yıla yakın süren bir direniş sonucu anayurdumuz Kafkasya’dan zorla koparılan milyonlarca Çerkes, açlık, hastalık ve zorlu yolculuklar sırasında yaşamını yitirdi. Hayatta kalabilenler ise farklı coğrafyalara sürülerek kültürel kimliklerinden, dillerinden ve yaşam biçimlerinden koparılmak istendi. Bu olay yalnızca bir savaşın sonucu değil, açık bir soykırım ve zorunlu sürgündür.

Bizler, sürgün topraklarında doğmuş nesiller olarak, atalarımızın mirasını yaşatmaya; dilimize, kültürümüze ve kimliğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Tarihimizi unutmadan, unutturmadan; hakikatin sesi olmayı sürdüreceğiz. Adalet talebimizden vazgeçmeyecek, geçmişin acılarını geleceğin umutlarına dönüştürmek için birlik içinde mücadele edeceğiz.

Çerkes Soykırımı’nın ve Sürgünü’nün dünya kamuoyunda tanınması için çağrımızı yineliyoruz. Bu acının sadece Çerkes halkına değil, insanlık tarihine ait bir yara olduğunu hatırlatıyor, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması adına barış, adalet ve insan hakları temelinde dayanışmayı önemsiyoruz.

Sürgünde yaşamını yitiren atalarımızı rahmetle anıyor, onların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Hatırla, hisset, sahip çık!