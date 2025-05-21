Yerli hammadde ve tesisleriyle 8 farklı tip agrega malzemesi elde eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Solaklar Asfalt Şantiyesi’nde kendi asfaltını üretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde asfaltlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki asfalt ihtiyacını dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiye sahip Solaklar Asfalt Şantiyesinde karşılıyor.

Üretimde kullanılan hammadde ise yine Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kıyırlı Taş Ocağı’ndan temin ediliyor.

Tesiste minimum tüketim, yüksek verim prensibiyle asfalt üretilirken challenger sistemi sayesinde asfalt kalitesi ve üretim kapasitesi arttırılıyor. Ayrıca yapı malzemeleri ve zemin mekaniği laboratuvarı tarafından kalite kontrol sürekli takip edilerek, Ar-Ge çalışmalarıyla destekleniyor.

SAATTE 400 TON MALZEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesinde kurulan Kıyırlı Taş Ocağı; yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için gerekli malzemeleri üretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak 1.400 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste 8 farklı tip agrega malzemesi elde ediliyor.

CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip konkasör tesisinde, saatte 400 ton malzeme üretilebiliyor. Burada elde edilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, yerli ve çevreci üretim anlayışıyla kent genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürmeyi hedefliyor.