Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle birlikte, yeme içme sektöründe karekodla menü erişimi zorunlu hale gelirken, tartılarak satılan ürünlerde ambalaj ağırlığının (dara) düşülmesi şartı getirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024’te başlayan masa ve kapı önü menü uygulamasına ek olarak, artık lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde menüler karekod aracılığıyla masalardan erişilebilir olacak. Böylece hem tüketicinin fiyatlara daha kolay ulaşması hem de işletmelerin dijital uyumu sağlanmış olacak.

Fiyat Listeleri Bakanlığa Bildirilecek

Yapılan düzenleme kapsamında, işletmelerin fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sisteme aktarması da zorunlu hale geliyor. Amaç, farklı işletmelerdeki fiyatların internet ortamında karşılaştırılabilmesini sağlamak. Böylece tüketiciye hem şeffaflık sağlanacak hem de haksız fiyatlandırmaların önüne geçilecek.

Kitap ve Dergilere Elektronik Etiket Dönemi

Yeni yönetmelik kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeleri de kapsıyor. Satıcılar artık fiyat etiketlerinin yanı sıra, “fiyat gör” adı verilen elektronik cihazlarla da bilgilendirme yapabilecek.

Tartılı Ürünlerde Dara Alma Zorunluluğu

Bir diğer önemli değişiklikse pazarlarda ve açık satış alanlarında tartılarak satılan ürünleri kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, satıcılar ürün tartımı sırasında ambalaj ağırlığını (dara) düşmek zorunda olacak. Bu uygulama sayesinde tüketiciler sadece ürünün gerçek ağırlığı kadar ödeme yapacak.