Hakemler: Erdal Yılmaz, Bülent Korkmaz, Ahmet Kotan
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Onur Akdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Onur Toroman, Yusuf Kaplan
Galata Spor Kulübü: Atakan Nuri Ordu, Efe Arda Koyuncu, Yasin Ayan, Muharrem Öner, Eren Karaağaç, Mete Han Genç, Mustafa Kürşat Tümay, Fatih Dinç, Berkay Kençtemur, Abdülmecid Dönmez, Okan Deniz
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Emre Kara(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
10'ncu dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına yapılan ortada defanstan dönen topa vuran Emre, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Kaynak: ÖZNUR DEDE