Bu sezonun en flaş takımları arasında gösterilen Sultansu İnegölspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta mücadelesinde Elazığspor ise deplasmanda karşılaşıyor. Saat 15.00’de Elazığ stadyumunda başlayan müsabakada 6’ncı dakikada İnegölspor Taner Gümüş’ün ayağından bulduğu golle 1-0 önce geçti.

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş, Özcan Aydın, Taha Recep Cebeci, Emre Keleşoğlu, Taner Gümüş, Yasin Ozan

Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Mehmet Yılmaz, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz, Enes Soy, Maksut Taşkıran, Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk