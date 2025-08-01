Tüketimi her geçen gün artan 'şekersiz' içeceklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir düzenleme geldi.

Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, ‘şekersiz’ ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için 'şekersiz' yasağı bugün itibarıyla devreye alındı.

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, tatlandırıcı veya hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker içeren gıdaların ‘Şekersiz’ diye etiketlenmesi, tüketicinin yanılmasına neden olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bakanlık, daha önce yaptığı kamuoyu uyarısında, “Etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına” dikkat çekmişti.

Düzenleme şeker ikamesi sadece tatlandırıcılarla sınırlı değil. Hurma ve pekmez gibi şeker içeren doğal gıdalarla tatlandırılan ürünlerde de, ‘şekersiz’, ‘şeker ilavesiz’ veya ‘ilave şeker içermez’ ibarelerinin kullanımı yasak. Agave şurubu ile tatlandırılan ürünlerin etiketinde, ‘agave şurubuyla tatlandırılmıştır’, pekmez kullanılan üründe de ‘şekerin kaynağı pekmezdendir’ şeklinde etiketleme yapılması gerekmekte.