Yere yığılan adamı, 112 ekipleri heimlich manevrasıyla hayata döndürdü.

Olay Hamidiye Mahallesindeki bir kıraathanede meydana geldi. R.Ş.(60) bir işyerinden döner alıp kıraathaneye gitti. Oturduğu masada döneri yediği sırada boğazına kaçtı. Nefessiz kalan adamı gören vatandaşlar 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, nefessiz kalan adamı heimlich manevrasıyla hayata döndürdüler. Boğazındaki döner çıkarılan adam nefes almaya başladı. Adam ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.