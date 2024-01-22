Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde taklit veya tağşiş skandalıyla sarsılan 371 firmayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaparak toplumu bilgilendirdi. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, bu firmalara ait 559 partide çeşitli uygunsuz katkı maddelerine rastlandığı belirlendi. Sağlık riski taşıyan bu durumu düzeltmek adına Bakanlık, söz konusu firmaları kamuoyuna açıklayarak vatandaşları uyardı.

Denetimler, alkollü içkilerde (rakı, viski, votka) ve baharatlarda (sumak, toz biber) özellikle uygunsuz katkı maddelerinin bulunduğunu ortaya koydu. Bu durum, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabilecek bir potansiyeli işaret ediyor. Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 371 firmanın isimlerini açıklarken, bu firmalara ait 559 parti ürünün de listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu adım, tüketicileri bu ürünlerden uzak durmaları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Özellikle dikkat çeken bir detay, Tarım Kredi Kooperatifi'nin "koyun sütünden" satılan ürünün içerisinde inek sütü bulunması. Bakanlık, bu tür yanıltıcı uygulamalara karşı da sıkı bir denetim süreci başlattığını belirtti.

Açıklamalarla birlikte, 2012 yılından bu yana 1887 firma ve 4 bin 164 parti ürününün kamuoyuna sunulduğu görülmekte. Bakanlık, bu süreçte alınan önlemleri artırarak, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünleri tercih etmelerini sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.