İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere çağrılan Hayko Cepkin, İstanbul dışında olduğunu ve ifade vermek için yola çıktığını açıkladı. Cepkin, savcılıktan kendisine “Bilginize başvuracağız, gelebilir misiniz?” şeklinde telefon edildiğini söyledi. İSTANBUL’A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Cepkin şunları söyledi:

İstanbul'da yaşamadığım için 'Belgelerinizi İstanbul'a değil de Kuşadası'nda yapabilecek şekilde tasarlayabiliriz isterseniz' dediler. Ama ben boşu boşuna o kadar süreç beklemesin, kağıt işleri devreye girmesin, hatta eğer gelmeye kalkarsam Trakya konserinden sonra geleceğim için yaklaşık bir hafta sonra gideceğimden dolayı el alem 'gitmedi', 'işte aksattı' falan filan demesin diye hızlıca bavulumu yapar gelirim dedim. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Akşamüstüne kadar inşallah adliyeye ulaşmış olacağım. Ne konuşacaksak konuşacağız, ondan sonra da Antalya'ya doğru yola çıkacağım” dedi.

“İTİBARIMI KİMSEYE HARCATMAM”

Hakkında yapılan bazı sosyal medya yorumlarına da tepki gösteren Cepkin “Bu konuda bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de 30 yılda ilmik ilmik, taksit taksit kurduğum itibarımı peşin peşin kimseye harcatmayacak kadar da zeki bir adamım. Neyse, zaten geri kalanını bütün görüşmelerimiz bittikten sonra öğrenirsiniz” diye konuştu.

AHBAP Derneği soruşturmasında Hayko Cepkin dışında ünlü isimler Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu da ifadeye çağrılmıştı.