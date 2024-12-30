Körfez’de temizlik seferberliği başlatarak İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapan, bu yıl temizlik ve altyapı yatırımlarına 9 milyar lira ayıran Büyükşehir Belediyesi, Körfez’i kirleten unsurlara karşı önlem almak için de harekete geçti.

Körfez’e atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi ve gemilerin yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uhdesindeki denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi yönündeki talebe Bakanlık tarafından olumsuz yanıt verildi. 27 Aralık tarihinde Bakanlık’tan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen yazıda alıcı ortamlara doğrudan atıksu deşarjı yapan işletmeler için denetim yetkisinin devredilmesine ilişkin ikincil mevzuat düzenlenmesinin gerektiği, gemilerin denetlenmesi yetki devri talebi için de yetki devri başvuru şartlarında belirtilen bilgi ve belgelerin incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda, 2023/3 Sayılı Genelge kapsamında yetki devri yapılmasının uygun görülmediği bildirildi.

Tugay: Üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde Antalya ve Mersin’de söz konusu yetki devrinin yapıldığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Körfez’in dip temizlik sorumluluğu, sanayi tesislerinin, limanların, yük gemilerinin, tersanelerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda. İzmir’in bugününü ve yarınını etkileyecek Körfez temizliği konusunda ciddi adımlar atarak dip temizliği çalışmasını başlattık. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık’tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Ancak yetkilerimizde bazı kısıtlamalar mevcut. Körfezin derinlemesine temizliği sadece dip taraması yaparak olmaz. Kirlilik kaynaklarının da önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen Bakanlık’ın Körfez için harekete geçmesini bekliyoruz” dedi.