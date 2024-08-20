Bakırköy Belediyesi’nin öncü hizmetlerinden biri olan Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi’nde (BAKGEM) ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 32 öğrenci üniversitelerdeki seçkin bölümlere yerleşti.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi’nin öğrencilere destek olmak için kurduğu Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan öğrenciler üniversitelerdeki seçkin bölümlere yerleşme başarısı yakaladı. Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından ücretsiz olarak verilen kurslara katılan 32 öğrenci mühendislikten öğretmenliğe kadar çeşitli bölümlere yerleşti.

BAKGEM tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmamıştı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE OLAN DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

BAKGEM’in, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmalarına destek olmak amacıyla, Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe-Edebiyat, Sosyal Bilimler gibi temel alanlarda verdiği ücretsiz hazırlık kurs hizmetinin yeni dönem kayıtları devam ediyor. Öğrencilere olan desteklerinin artarak süreceğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca ücretsiz kurslarımıza katılarak üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi tebrik ederim. Bundan sonra da öğrencilerimize olan desteklerimiz artarak devam edecek. BAKGEM’in yeni dönem kayıtlarımıza başvurarak alanında uzman öğretmenlerimizle yeni döneme hazırlanmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

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