Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bakım ve temizlik çalışmaları başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’un talimatlarıyla ilçe genelinde mezarlıklarda yabani ot temizleme ve ot ilaçlama çalışmaları başladı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce merkezde yer alan 2 mezarlıkta eş zamanlı yürütülen çalışmada ilaçlama ve tırpanla ot temizliği yapıldı. Başkan Bekir Torun yaptığı açıklamada, ‘’Kültürümüzde önemli bir yer teşkil eden mezarlık ziyaretlerinin yıl içerisinde ve bayramlarda daha temiz bir ortamda yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.