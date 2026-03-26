Taraflara toplam 360 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine ve araçlarına 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte tartışan iki sürücü, kısa sürede araçlarından inerek yol ortasında birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta boks ringini aratmadı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücülere ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçları da 2 ay trafikten men edilerek bağlandı.