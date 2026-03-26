Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımayı sürdürüyor.

Motorinde 5,44 TL indirim

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta dikkat çeken bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 5 lira 44 kuruşluk düşüş uygulanacak. Yapılacak indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansıyacak.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.43 73.98 30.49 İstanbul Anadolu 62.29 73.84 29.89 Ankara 63.41 75.12 30.37 İzmir 63.68 75.39 30.29