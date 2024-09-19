Bakırköy Adliyesi’nde Kızılay ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Başsavcıvekili Fatih Kayıngül ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim katıldı.

Bakırköy Adliyesi’nin atrium alanında Kızılay ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışının yapıldığı alanı ziyaret eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş çalışanlara kolaylıklar diledi. Kampanyaya Başsavcı Gümüş, Başsavcıvekili Fatih Kayıngül ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim katıldı.