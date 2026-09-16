Olay, kentin gözde turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yaşandı. Ormanlık alandan inerek işletmelerin yakınındaki çöp konteynerinin başına geçen aç ayı, konteyneri devirmeden içindeki atıkları karıştırmaya başladı. Bir süre konteynerde besin arayan ve karnını doyurmaya çalışan sevimli ziyaretçi, karnını doyurduktan sonra çevreden uzaklaşarak ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

O anlara tanıklık eden çevre sakinleri ve vatandaşlar, ayının konteynerden beslendiği dakikaları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.