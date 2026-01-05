Bakırköy'de 40 bin dolarlık saati satmak isteyen kişiyi tuzağa düşürerek saati çalan 3 şahıs hakkında 7'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy'de, Taha Yusuf Demirhan, 40 bin dolar değerindeki kol saatini internet üzerinden geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. İlanı gören Cemal Erten, Demirhan ile iletişime geçerek saati almak istediğini söyledi. Erten, Demirhan'a Antalya'da yaşadığını, saat Bakırköy'de tanıdığı bir saatçiye götürmesini söyledi. Müşteki Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İlhan Demirhan ise, verilen adrese giderek saati götürdü. Bu sırada, dükkandan bulunan Yusuf Çalçalı isimli şahıs, saati baba ve oğuldan alarak, bir dolaba koydu. Çalçalı, önceden kurduğu düzenek ile saati alarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden baba ve oğul polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan 3 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cemal Erten, Atanur Koç ve Yusuf Çalçalı 'sanık' sıfatıyla, Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İlhan Demirhan ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Yan dükkana geçip, afişi söküp ardından ise saati alarak olay yerinden uzaklaştı

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemal Erten'in, müşteki Taha Yusuf Demirhan'ı aradığı, kendisinin Antalya'da olduğunu söylediği, isminin 'Hasan' olduğunu belirttiği, saati satın almak istediğini ancak bunun öncesinde arkadaşı olduğu Yusuf Çalçalı'nın Bakırköy'deki dükkanına giderek saati bırakmasını istediği anlatıldı. Baba ve oğulun dükkana giderek, istenilen adrese saatin incelenmesi amacıyla götürdükleri, bu esnada, dükkanda bulunan sanık Yusuf Çalçalı, saati üzeri kapalı bir dolaba koyduğu, sonrasında ise baba ve oğula çay söyleme bahanesiyle dükkandan ayrıldığı aktarıldı. İddianamede, Çalçalı'nın dükkanın öbür tarafına ait duvarı bir afiş yardımı ile kapattığı, dükkandan çıktıktan sonra da yan dükkana geçip, afişi söküp ardından ise saati alarak olay yerinden uzaklaştığı bilgisi yer aldı.

Sanıkların birlikte hareket ettiği belirtildi

Görüntü inceleme tutanakları da hazırlanan iddianamede yer aldı. Görüntülerde, sanıklar Yusuf Çalçalı ve Cemal Erten'in birlikte hareket ederek, sanık Atanur Koç'un Erten'le birlikte saati kontrol maksatlı Kapalıçarşı'ya götürdükleri belirtidi.

Öte yandan, sanıkların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri neticesinde ele geçirdikleri saatleri, saat işi yapan Atanur Koç vasıtasıyla elden çıkardıkları ve bu kapsamda 3 sanığın da birlikte hareket ettiği de iddianamede belirtildi.

Sanıklar hakkında 7 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede sanıklar Cemal Erten, Atanur Koç ve Yusuf Çalçalı hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.