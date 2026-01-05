Trakya'da yağışların yüzde 50'ye varan oranda azalmasıyla Tunca ve Meriç nehirleri ile barajlarda su seviyeleri kritik düzeye düştüğü belirtildi.

Trakya'da son yıllarda etkisini artıran kuraklık, su kaynaklarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış miktarlarında ciddi düşüş yaşanırken, barajlar ve nehirlerdeki su seviyeleri de önceki yıllara göre düşük seyrediyor. Mevcut verilerin kurak periyodun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor.

Bölgenin yıllık ortalama yağış miktarında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma yaşandığına dikkat çekilirken, bu durumun içme suyu temini, tarım ve ekolojik denge açısından önemli riskler oluşturduğu ifade ediliyor. Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerindeki düşüşün de vatandaşları endişelendiği öğrenildi. Özellikle Tunca Nehri yatağında acilen ıslah ve temizlik çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi.

İçme suyunda tasarrufun zorunluluk haline geldiği ve belediyelerin bu konuda daha etkin çalışmalar yürütmesi gerektiği ifade ediliyor.

'Trakya kurak bir periyoda girdi'

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, Trakya'nın uzun süredir kuraklıkla mücadele ettiğini belirterek, 'Maalesef son 1-2 yıldır başlayan bu durum önümüzdeki birkaç yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Trakya bölgemiz kurak bir periyoda girdi. Bu yıl şehrimizin su temini konusunda barajlarımızda da sıkıntılar yaşandı. Nehirlerin debileri de önceki yıllara göre daha düşük seviyelerde seyrediyor' dedi.

'Meriç ve Tunca'nın debisi normalin altında'

Nehir debilerine ilişkin rakamlar paylaşan Erkin, 'Bugün itibarıyla Meriç Nehri'nin debisi yaklaşık 180 metreküp/saniye civarında. Tunca Nehri ise 3,5-4 metreküp/saniye seviyelerinde akıyor. Oysa geçmiş yıllarda, özellikle ocak aylarında Meriç'in debisi 200-280 metreküp/saniye civarında olurdu. Bu değerlerin altında seyreden akışlar, kuraklığın açık bir göstergesi' diye konuştu.

'Yağışlar yüzde 50 azaldı, tasarruf şart'

Yağış miktarındaki düşüşe dikkat çeken Erkin, 'Trakya normalde yıllık ortalama 620 milimetre yağış alırken, son birkaç yılda bu miktar yüzde 50 oranında azaldı. 2025 yılı itibarıyla bölgemiz 350-380 milimetre civarında yağış aldı. Meteorolojik veriler, 2026 yılında da kuraklığın ve buharlaşmanın devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle su verimliliği ve tasarruf artık kaçınılmaz. Özellikle belediyelerimizin içme suyu konusunda çok daha tasarruflu ve bilinçli uygulamalar yapması, halkı da bu yönde bilgilendirmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.