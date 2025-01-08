İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ilgili şube müdürlükleri ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla Bakırköy’de suçla mücadele amacıyla "Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde durdurulan bir motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsünün ehliyetsiz oldukları gerekçesiyle, motosiklet çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken sürücülere de işlem yapıldı.

Kaynak: iha