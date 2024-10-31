Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin kültür sanat takvimi kasım ayında da dolu dolu geçecek. Tiyatro ve müziğin usta isimleri Beylikdüzü Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Beylikdüzü’nde kültür sanat etkinlikleri, kasım ayında da aralıksız devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin (BAKSM) modern sahnesinde tiyatro ve müziğin usta isimleri sanatseverlerle buluşuyor. Bu ay Rutkay Aziz, George Orwell’ın ünlü romanı 1984’ten uyarlanan “Büyük Gözaltı” adlı oyunuyla BAKSM’de olacak. Nedim Saban’ın yönettiği “Veda” ve Zihni Göktay ile Cihat Tamer’in sahne aldıkları “Bir Varmış, Bir Yokmuş” da ustaları seyirciyle buluşturan oyunlar arasında.

Erkan Can ve Güven Kıraç yeniden Beylikdüzü Sahnesi’nde

Erkan Can ile Güven Kıraç, 14 sezonu geride bırakan “Alevli Günler”’le bir kez daha BAKSM’de perdelerini açıyorlar. Ayrıca sanatseverler, Cansel Elçin ile “Misery”yi, Murat Cemcir ile “Büyük Aşıkların Sonuncusu”nu, Gürgen Öz’ün “Kötü Bir Gün”ünü, tek kişilik gösterileriyle Özgür Turhan’ı ve Gökhan Ünver’i de kasımda izleyebilecek.

Belediye Tiyatrosu’ndan ücretsiz oyunlar

Minik izleyiciler bu ay da unutulmadı. Eti Çocuk Tiyatrosu’nun “Bir Bilmecem Var Çocuklar” ve Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun “Don Kişot Bir Şövalye Doğuyor” adlı oyunları Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz sahnelenecek. Belediye Tiyatrosu’nun “Hastalık Hastası”, “Aziz İstanbul”, “Kavuklu’nun Seçimi” adlı oyunları da yetişkinler için ücretsiz olarak sahnelenecek.

Müzikseverler de unutulmadı

Müzikseverler için kasım ayı programında iki konsere yer verildi. Genç saz ustası Cem Erdost İleri 9 Kasım’da, caz ustası Fatih Erkoç ise 26 Kasım’da BAKSM’de sahne alacaklar. Türkiye’nin en güçlü erkek vokallerinden olan Erkoç, 90 dakika boyunca piyanosu, trombonu ve flütüyle Beylikdüzü’ndeki dinleyicileri ile bir araya gelecek.