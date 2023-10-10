Beykoz’da Riva’da balık tutmak için denize gelen Emrah Dinçer ve onu kurtarmak isteyen Fatih Yastıkkaya denize düştü. Sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Emrah Dinçer’in cansız bedenine ulaşılırken, Yastıkaya’yı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Beykoz Riva’da bulunan Küçükkum sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer bir grup arkadaşıyla birlikte balık tutmak için denize geldi. Dalgaların yükselmesiyle yüzme bilmediği öğrenilen Emrah Dinçer balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. O sırada Dinçer’in denizde çırpınışlarını gören Fatih Yastıkkaya da arkadaşını kurtarmak için denize atladı. Bir süre sonra denizde 2 arkadaşlarının kaybolduğunu gören arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler ve itfaiyenin su altı arama ve ekipleri sevk edildi. Sahil güvenliğine bağlı helikopterinde havadan destek verdiği 2 kişiyi arama çalışmaları gece boyunca devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla denize dalan İBB sualtı arama kurtarma ekipleri Emrah Dinçer’in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Dinçer’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin, inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Dinçer’in aile yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Öte yandan, denizde kaybolan 2 kişiden diğeri Fatih Yastıkkaya için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Yastıkkaya’nın aile yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.