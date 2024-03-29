Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları, seçim sürecinde yaptıkları propagandaları sosyal medya üzerinden halka ulaştırdı. Adaylar, bazı sosyal medya platformlarına daha fazla ağırlık verirken, sıkılan eller, vaatler, seçmenler ile birlikte verilen mesajlar sosyal medya üzerinden vatandaşa iletildi. Balıkesir’de sosyal medya hesabında en fazla takipçisi bulunan aday ise İYİ Parti’nin adayı Turhan Çömez oldu. 361 bin kişinin takip ettiği Çömez, sosyal paylaşım sayfası X’i aktif kullandı.

Balıkesir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayları, afiş, broşür, medya reklamları gibi unsurlarla diğer rakiplerinden öne çıkmak istese de en çok kullanılan platformlardan birisi de sosyal medya oldu. AK Parti - CHP - İYİ Parti adaylarının takipçi rakamları ise şu şekilde: Sosyal medya sayfası Facebook’ta CHP’nin adayı Ahmet Akın 61 bin, AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz 49 bin, İYİ Parti’nin adayı Turhan Çömez ise 8 bin 500 takipçi ile iletişim halinde.

Sosyal medya sayfası X’te ise durum değişiyor. İYİ Parti’nin adayı Çömez 361 bin, CHP’nin adayı Ahmet Akın 93 bin, AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz ise 47 bin takipçiye sahip.

Daha çok gençlerin aktif kullandığı Instagram platformunda ise CHP’nin adayı Ahmet Akın 78 bin, AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz 65 bin, İYİ Parti’nin adayının ise 50 bin takipçisi mevcut.