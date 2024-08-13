CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma/Aksakal'da domates üreticileriyle bir araya gelerek, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma'da bir araya gelen domates üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların ciddiyetine dikkat çeken CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Çiftçimizin sesi artık duyulmalı.Tarımın geleceği tehlikede. Onların yaşadığı zorlukları göz ardı etmek, bu ülkenin geleceğine yapılacak en büyük ihanet olur" dedi.

Üreticilerin sorunlarının çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Köybaşı açıklamasında; "Maliyeti 3-3,5 TL olan domates Tarlada 1,5-2 tl ye müşteri beklemektedir.

İcardan fideye gübreden mazota gelen zamları karşılayamayan çiftçimiz kapına gelen icralarla boğuşmskta traktörünü tarlasını satmak zorunda kalmış, Çiftçimiz tarlasında yevmiyeci durumuna düşürülmüştür. Domatesten limona, fındıktan buğdaya , çaya tüm çiftçilerimiz ezilmiş üretemez duruma getirilmiştir. Mevcut iktidarın fiyat istikrarı sağlamak bahanesiyle getirdiği ihracat yasağı sonucu 50 yılda elde edilen pazar kaybedilmiş iç pazarda çiftçi perişan edilmiştir. AK Parti'den önce Türkiye'yi doyuran kent olan Balıkesir kendini doyuramaz hale gelmiştir." dedi.

Erden Köybaşı, çiftçilerin içinde bulunduğu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Köybaşı, "Bu koşullar altında çiftçimizin ekmek parası, ailelerin geleceği tehlikeye giriyor. Geçim yoksa seçim var. Biz, CHP olarak her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Onların sorunları, bizim sorunlarımızdır” ifadelerini kullandı.