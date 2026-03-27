Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurumlarının sunduğu bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz ya da indirimli yararlanacak kişilere ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme kapsamında, belirli alanlarda görev yapan kamu çalışanlarının şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasının yolu açıldı.

Bugünden itibaren geçerli olan karar kapsamında, gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oldu.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan bu iki farklı personel grubu, görevlerini ifa ederken veya günlük yaşamlarında belediye bünyesindeki ulaşım ağlarını bedel ödemeden kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belediyelere ait otobüs, metro ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarını kapsayan bu muafiyet, 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek.