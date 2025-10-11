Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kayınpederi Hüseyin Ünal Öztozlu vefat etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın acı günü. Başkan Akın ve eşi Arbil Akın’ın Bandırma yaşayan babaları Hüseyin Ünal Öztozlu vefat etti. Baba Öztozlu’un cenaze namazı bugün Bandırma Haydar Çavuş camisinden ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Başkan Ahmet Akın yayımladığı mesaj ile acı olayı dost, akraba ve yakınlarına duyurdu. Akın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Hayat arkadaşım, kıymetli eşim Arbil’in babası, değerli kayınpederim, babam Hüseyin Ünal Öztozlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhum babamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânın cennet olsun baba. Cenazemiz, bugün 11 Ekim Cumartesi Bandırma’da ikindi namazında Haydarçavuş Camiinden kaldırılıp şehir mezarlığına defnedilecektir."