Yaşamın her alanında Bursaspor’a desteğini sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gülbahçe, Hürriyet ve İstiklal mahallelerindeki çocuklarla birlikte Bursaspor-Ankara Demirspor müsabakasını tribünden takip ederek coşkuya ortak oldu.

Bursaspor sevgisini gelecek nesillere aşılayan Osmangazi Belediyesi, çocukları yeşil beyaz sevda ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gülbahçe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesi’nden yüzlerce çocuğu, Bursaspor - Ankara Demir müsabakasına götürdü. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü’nde çocuklarla birlikte tezahüratlarda bulunarak Bursaspor’a destek olan Başkan Aydın, gol sevinçlerini de hayatlarında ilk kez Bursaspor maçını tribünden izleme imkanı bulan çocuklar ile paylaştı. Karşılaşmayı Bursaspor 4-0’lık net bir skorla kazanırken, Başkan Aydın ve çocuklar ellerindeki atkılarla galibiyetin coşkusuna ortak oldu.

İlk kez Bursaspor stadına gelerek maçı tribünden izleyen çocuklar, bu heyecan ve mutluluğu kendilerine yaşattığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.