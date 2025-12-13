Bursa’nın Kestel ilçesinde eğitimde ilçe genelinde başarı grafiğinin üst sıralara çıkması, eğitimde fırsat eşitliği ve yarınlara emin adımlar atacak bireylerin yetişmesi adına Kestel Belediyesi adeta seferberlik ilan etti.

Bursa’nın Kestel Belediyesi; ilk öğretimden orta öğretime binlerce öğrenciye kırtasiyeden kıyafete, motivasyon seminerlerinden eğitim setlerine, sınav harçlarından üniversite burslarına varana dek "Destek Bizden Başarı Sizden" sloganı ile eğitim seferberliği başlattı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede önceliklerinin "eğitim" olduğunu söyledi. Kestel Belediyesi, eğitime destek proje ve programları çerçevesinde önemli bir etkinliğe daha imza attı. Kestel’de üniversite sınavına girecek tüm öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan Üniversite Hazırlık Setleri, düzenlenen programla öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik, Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, gençlerin üniversite hazırlık sürecinde yalnız hissetmemeleri gerektiğini vurgulayarak hazırlık setlerinin yalnızca birer kaynak değil; aynı zamanda öğrencilere duyulan güvenin ve desteğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Okullarda altyapı çalışması ve sosyal destek

Başkan Erol konuşmasında ilçedeki eğitim yatırımlarına da dikkat çekti. Kestel’de ilkokuldan liseye toplam 40 okulda boya, aydınlatma, bahçe düzenlemesi, çatı ve pencere yalıtımı gibi alanlarda önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten Erol, eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yerel yönetimin imkânlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Kestel Belediyesi’nin öğrencilere yönelik desteklerinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Erol; LGS tercih danışmanlığı, bilinç ve birikim atölyeleri, yetenek tarama testleri, kütüphane hizmetleri ve ilçede dışarıda okuyan öğrencilere yönelik abonman/ulaşım desteği gibi çok yönlü çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sınav hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavları uygulamasının da başlatılacağını belirten Başkan Erol, "Ancak bununla yetinmiyoruz. İhtiyaç sahibi her öğrencimizin kırtasiye malzemelerini temin ediyor, talep eden çocuklarımıza okul kıyafetlerini sunuyoruz. Eğitim yolculuğunda hiçbir evladımızın maddi imkânsızlıklar nedeniyle geride kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Programda konuşan Kestel İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Uzun ise belediyenin eğitime yönelik katkılarının, öğrenciler için fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirterek desteklerinden dolayı Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’a teşekkür etti.

Öğrenciler için motivasyon seminerleri düzenleniyor

Etkinliğin konuk konuşmacısı, eğitimci-yazar Yavuz Yiğit ise öğrencilere yönelik derinlikli bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Yiğit, özellikle öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif olan, kendisine bir hobi ve ilgi alanı edinen gençlerin hayata atılırken daha az zorlandığını ve profesyonel iş yaşamında daha başarılı olabildiğini ifade etti. Program sonunda Başkan Ferhat Erol ve Yavuz Yiğit, öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı ve selfie çektirdi. Etkinliğin kapanışında Başkan Erol, temsili olarak üniversite hazırlık setlerini öğrencilere takdim etti; diğer setlerin ise belirlenen dağıtım planı kapsamında öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.