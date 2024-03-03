Balıkesir Kuzusu’nu verdiği desteklerle şehrin en önemli markalarından biri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın da katıldığı törende küçükbaş hayvancılık yapan küçük işletmecilere 550 damızlık dağıttı.

Son 5 yılda 5 binin üzerinde damızlık koç ve kuzuyu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerle buluşturarak onlara katma değer sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteğini sürdürüyor. Balıkesir Kuzusuna Coğrafi İşaret alarak Balıkesir’in, Türkiye’deki marka değerleri arasına katan Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteklerle de hem üretimini yaygınlaştırıyor hem de kalitesini yükseltiyor. Sındırgı’da kura ile belirlenen 50 üreticiye; 10 diş ve 1 erkek olmak üzere yüzde 75 hibe ile toplamda 550 damızlık dağıtan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bölgede arıcılık yapan üreticileri de desteklemek için ahşap arı kovanı da dağıttı.

Bu kadar destekleme veren başka bir il yok

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça “Artık şöyle diyoruz; kuzunun başkenti Balıkesir. Kuzu etinin Coğrafi İşaretiyle de birlikte kuzu etimizin lezzet ve kalitesinde şu anda Türkiye’de birinci sıradayız. Koyunculuk alanında bu kadar destekleme veren başka bir il yok. Ana arı dağıtımları sayesinde çiftçilerimiz sezona 15-20 gün daha önce girerek büyük katma değer sağlamış oluyorlar. Arıcılıkta, koyunculuk gibi çok güçlü olduğumuz noktalardan biri.” dedi.

Bu proje Türkiye’de tek

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla projenin başarıya ulaştığını belirten Balıkesir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Tunçman, Balıkesir’in bu projeyle Türkiye’de tek olduğunu vurguladı ve tüm üreticiler adına teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesiyle birlikte gerçekleştirdikleri 51 proje olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, projelere desteklerinden dolayı Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Sındırgı tarımla büyüyor

Tarımı, hayvancılığı ayağa kalkındırmak için çalıştıklarını ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş; ceviz üretiminde il birincisi, kornişon üretiminde ise Türkiye birincisi olduklarını vurgulayarak tarımla büyümenin en büyük şiarları olduğunu söyledi ve bu konudaki destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Sındırgı’da Cumhur İttifakı’nın coşkusu olduğunu dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç; tarıma ve hayvancılığa destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür ederek her zaman halkla iç içe olduklarını söyledi.

Türkiye’nin en iyi kuzusunu almaya Balıkesir’e gelecekler

Balıkesir’de, üretenin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “En güzel kaynağımız, yüzde 65 ile Balıkesir’in mümbit topraklarıyla tarım ve hayvancılık. Arzu ediyorum, 5 sene sonra bu dağıttığımız verimli damızlık projesi Türkiye’nin en kaliteli koçunu, kuzusunu etini insanlar almaya buraya gelecek. Hayırlı uğurlu olsun, damızlıklarımız. Evleriniz de bereketlensin, şehrimizde bereketlensin” diye konuştu.