Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın “Ulusal Medyada siz 42 Milyonluk VIP hediye setini duydunuz mu?” Sorusuna Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney “Bu konularda araştırma yapmadım. Benim işim Susurluk'a hizmet.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney konuşmasında, "Hükümetin, büyükşehirin yaptığı, Baskinin yaptığı hizmet benim için önemli. Yeter ki Susurluk halkına hizmet gelsin. Şimdi 1940 yılında Yahyaköy bölgesine bir bent yapılmış. Tabii ki bunun o zamanki yonetim buna sahip çıkmış ve 2001 yılında bu bent yıkılmış. Ve o zamandan beri bentin Su tutmamasından dolayı artezyen suları karışmış. Şu anda artezyenle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Sulamayla ilgili sıkıntı var. Tarlalardan toprak kopmasıyla ilgili sıkıntı var. Çok önemli bir şey bu. Biz buna neden buna önem veriyoruz? Benim için önemli olan devletin milletine tam anlamıyla hizmet etmesi. Şimdi Susurluk bildiğiniz gibi bir su havzası. Dolayısıyla Karacabey,Kemalpaşa,Manyas, Gönen Marmara Bölgesi'nin Çukurova'sı ve İstanbul'u doyuran bölge burası. Bu bölgede tarım ve hayvancılık son derece önemli. Bu anlamda bentin yapılması çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in çevresindeki yerleşim yerlerine altmış kilometre kalan bütün canlılar ölecek şeklinde bilim adamlarının açıklama yaptığını söyleyen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney “Marmara Denizi'ni kaybettik. Neden? Şimdi Kocaeli'den Sakarya'dan bizim tarım ve hayvancılık merkezi olan Göbel bucağımıza ben mahalle demiyorum köyümüze kanalizasyon ve çevre atıksal çamurları getirdiler. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz bunu 2022 yılında tespit ettik. Gerekli yazışmaları yaptık. Herhangi bir şey olmadı. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağıştan dolayı yollara ve çevre tarlaları da bu akıntı oldu. Yine tespitler yaptık. Ben bu konuda yazılar yazdım. Bütün ilgili makamlara. Bu çevresel bir felakettir ve gerçekten bu bölgeye çok büyük bir kötülüktür. Bununla ilgili yine büyükşehrimize verdiğimiz önergeyle gereğinin yapılacağını düşünüyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması gereken ve valilik çevre müdürlüğü tarafından takip edilmesi gereken bir konu. Bildiğiniz gibi bu çamurun gelmesinden Susurluk Belediyesinin haberi yok. Susurluk Kaymakamlığı'nın haberi yok. Büyükşehirin haberi yok. Sadece ve sadece geçici ruhsatla Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün haberi var. Bununla ilgili de takipteyiz. Atık çamuru eğer değerliyse ki öyle söylüyorlar, Kocaeli bölgesinde bertaraf edilsin” şeklinde konuştu.