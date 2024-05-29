Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçede yatağa bağımlı ve özel bireyler için evde bakım hizmeti veriyor. Rutin periyotlarda ilgili adrese kadar giderek ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini steril bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, vatandaşın memnuniyetiyle karşılanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliği esas alarak hizmetlerini sürdürüyor. Sağlık Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından; 3 noktada, 5 ekip ve 20 personelle hizmet veren evde bakım ekipleri, 20 ilçede kişisel ihtiyaçlarını gideremeyen ya da özel durumu bulunan bireylerin ev temizliği ve kişisel bakımını gerçekleştiriyor. 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden talep oluşturulması doğrultusunda iş planını belirleyen ekipler, rutin periyotlarda ilgili adrese kadar gidip ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini steril bir şekilde büyük bir titizlikle yapıyor.

Hastalık ihtimallerinin önüne geçiliyor

Ev temizliği ve kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmeleri amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri özel bireyler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Böylece sağlıklı ortamda, sağlıklı yaşayan bireylerin hastalık ihtimallerinin de önüne geçiliyor.

“Büyük bir aile gibiyiz”

Özel durumlu oğlu için evde bakım hizmetinden yararlanan Mümin Saraçoğlu “Allah razı olsun; geliyorlar, temizliyorlar, bakıyorlar. Rabbim onlara hayırlısını versin her şeyin, ayakları yere düz bassın. Allah razı olsun belediyemizden; camlarımı siliyorlar, evimi temizliyorlar, çocuğu banyo yaptırıyorlar. Güzelce temizleyip gidiyorlar, büyük bir aile gibiyiz” dedi.

“Çok memnunuz”

Yatağa bağımlı annesi için evde bakım hizmeti alan Balıkesir Alzheimer Hasta Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Aköz “Çok memnunuz. Daha önceleri kendimiz hastaları yıkamakta çok zorlanıyorduk. Ben yıkayabilsem de hastalarımızı yakınları aileleri yıkayamıyorlar. Her tarafı tutmayan bir kişi, bu kadın bunu asla çevirip yıkayamadığı için Allah’a şükür 3 senedir yatalak olmasına rağmen benim annemin hiçbir tarafında yarası, beresi yok. Bu hizmetin devamı, bizim Balıkesir’in yaşlıları ve yatalakları için çok elzem bir şey” diye konuştu.