Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Protokolüne dayanılarak hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programın 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi, Genel Tarama ve Test Ölçümleri Balıkesir’de başladı. Bu proje ile 13 bine yakın 3. Sınıf öğrencisinin yetenek taramasından geçirilmesi planlanıyor.

Gönen’de başlayan, hazırlanan takvim dâhilinde, Haziran ayına kadar diğer ilçeler de devam edecek 3. Sınıf öğrencilerine yönelik tarama programının çalışmasını; Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ziyaret ederek, 75. Yıl Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan test ve ölçümler ile katılım konusunda koordinatörler ve antrenörlerden bilgi aldılar. Çalışmaya, öğrencilerin ilgisi ise oldukça yoğundu.

İl Müdürlüğü antrenörlerinin eşliğinde çocukların boyu, kilosu, esnekliği, sıçrama yüksekliği, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği gibi antropometrik ölçümlerinin yanı sıra sıçrama, çabukluk koşusu, sürat koşusu ve geriye top fırlatma gibi performans ölçümleri gerçekleştirilerek 13 bine yakın 3. Sınıf öğrencisinin yetenek taramasından geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamında uygulanan testlerin tamamen öğrencilerin spor dallarına yönelik yatkınlık düzeyleri ölçülmesi, ülkemizin spor haritasının belirlenmesi, yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla her eğitim öğretim döneminde 3. sınıf öğrencilere yönelik uygulama 2019 yılından itibaren devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemin illerdeki spor tesisi yatırım planlaması, kamudaki antrenör ve spor insanı istihdamı, detayları vb. konular Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde kullanılan ‘Yapay Zeka’ veri tabanına entegre şekilde planlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Yönlendirme Programı; aynı zamanda Yasemin Adar, Habibe Afyonlu, Feyzullah Aktürk, Ali Eren Demirezen gibi yeni rol modelleri de oluşturmayı hedefleniyor.