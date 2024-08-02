Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazasında omzundan darbe aldı. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Aydemir, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, Aydemir’i Eskişehir Şehir Hastanesine taşıdı.

Kazanın ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hastaneye giderek Aydemir’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Eskişehir İl Başkanı Albayrak, yaptığı açıklamada Aydemir’in durumunun iyi olduğunu belirtti. “Başkanımız hemen tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Durumu stabil ve çok büyük bir tehlike söz konusu değil. Rabbim kendisini daha büyük tehlikelerden korusun” ifadelerini kullandı.