Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ormanlarının birçok bölgesine yerleştirdiği foto kapanlar ile kaçak ağaç kesimlerinin önüne geçiyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir ormanlarına kontrol amaçlı yerleştirdiği foto kapanlar ile ormanların daha güvenli hale gelmesini hedefliyor. Başta kaçak ağaç kesiminin önü geçmeyi hedefleyen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, yerleştirdiği foto kapanlar sayesi de bu zaman kadar birçok şahsı, kaçak kesim yaparken yakalamayı da başardı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ayrıca bu foto kapanlar sayesinde yaşanabilecek kundaklama olaylarının da önü geçmeyi hedefliyor.