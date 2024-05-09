Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde Balıkesir’in eşsiz sahilleri, dünyanın dört bir yanından gelen plaj voleybolcularını ağırlayacak. Ulusal ve uluslararası çapta birçok organizasyona ev sahipliği yapacak olan Balıkesir’de, 2024 Paris Olimpiyatları Plaj Voleybolu müsabakalarının Avrupa Kıtası ön elemeleri de yapılacak.

Maviyle yeşilin buluşma noktası, temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turisti ağırlayan Balıkesir’in plajları, artık plaj voleybolunun da gözde duraklarından biri haline geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri sonucunda; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında birçok organizasyon Balıkesir’de gerçekleşecek. Ayrıca uluslararası organizasyonların final günleri tüm dünyaya canlı yayınla ulaştırılacak.

Ulusal ve uluslararası birçok plaj voleybolu organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanan Balıkesir’de bu sezon ilk olarak Burhaniye Ören Plajı’nda 10-12 Mayıs günlerinde “Balkan Beach Tour Balkan Şampiyonası” organizasyonu yapılacak. Organizasyona; Türkiye, Yunanistan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Finlandiya ve Hollanda milli takımları katılacak. Olimpiyatlar için Dünya Turu puanı veren bu organizasyon bir sonraki hafta düzenlenecek olan Nations Cup için de önem arz ediyor. Balkan Şampiyonası’na; 12 erkek 12 kadın takımları katılacak. Bu organizasyonların yanı sıra; tüm vatandaşların katılabileceği “Kulüpler Türkiye Şampiyonaları” ve “Pro Beach Tour Türkiye” serisinin bazı etapları da yine Balıkesir’de düzenleniyor olacak.

2024 Paris Olimpiyatları Plaj Voleybolu müsabakalarının CEV Nations Cup (Avrupa Voleybol Konfederasyonu Uluslar Kupası) Avrupa Kıtası ön elemelerinden bir tanesi de 17-19 Mayıs günlerinde Burhaniye Ören Plajı’nda gerçekleşecek. Balıkesir’deki bu dev organizasyonda kadınlar kategorisinde; Avrupa’dan Türkiye, Çekya, Finlandiya, Yunanistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, erkekler kategorisinde ise Türkiye, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İskoçya ülkelerinin milli takımları olimpiyata gitmek için savaşıyor olacak. 11 ülkeden toplam 24 takım mücadele edecek. Olimpiyat Elemesi Uluslar Kupası ön eleme organizasyonları Balıkesir’in haricinde; Litvanya’nın Vilnus, İspanya’nın Madrid, Almanya’nın Hamburg ve Hırvatistan’ın Bibinje kentlerinde oynanacak. Her bir organizasyonun şampiyon takımı, Uluslar Kupası Final organizasyonuna katılım hakkı kazanacak. Finalde şampiyon olan takım da 2024 Paris Olimpiyatları’na gitme hakkı kazanacak.

Hem Balıkesir’in hem ilçelerinin hem de ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacak bir başka büyük organizasyon da 19-22 Eylül günlerinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda düzenlenecek “VW Beach Pro Tour” dünya turu organizasyonu olacak. Bu organizasyona; 35 ülkeden 56 takım 112 sporcu katılımı olacak.