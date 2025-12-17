Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için tüm birimleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde kış hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. BBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ülkü Sungur, BBB İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve tüm ilçe belediyeleri Afet İşleri Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda özellikle kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına bağlı durumlarda hızlı ve etkin mücadele sağlayabilmek için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. AFAD ve Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte bir ilke imza atarak özel bireylere yönelik "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde eğitim, farkındalık ve afet yönetimi çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akın: "Önlem alıyor, tedbiri elden bırakmıyoruz"

Kış şartlarında yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tüm tedbirleri ivedilikle aldıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartlarından doğan her türlü afet ve acil durum öncesi Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ilçe belediyelerimiz ile birlikte toplantılarımızı gerçekleştiriyor, alınacak önlemleri görüşüyoruz. Tam bir iş birliği ve koordineli çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kış mevsimi boyunca sahada görev yapacak ekiplerimizin yanı sıra hemşehrilerimiz zorlu kış şartlarında tüm acil ihtiyaçları için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz aracılığıyla talep ve başvuru oluşturabilirler" ifadelerini kullandı.

Etkin ve hızlı müdahale için tüm önlemler alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini alıyor. Etkin ve hızlı müdahale için sahada tam zamanlı görev yapacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerle koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütecek. Büyükşehir Belediyesi; bin 896 personel, 12 kurtarma botu, 129 itfaiye aracı, 46 arazöz, 162 iş makinesi, 25 kar küreme ve tuzlama aracı, 93 motopomp, 245 dalgıç pompa, 23 vidanjör, 30 traktör, 234 hizmet aracı, 27 otobüs/minibüs ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı il genelinde sahada olacak.