Balıkesir Üniversitesi, şehrin çeşitli noktalarına açtığı stantlarla üniversite çağındaki gençlere fakülte ve bölümleri tanıtıyor.

Balıkesir Üniversitesi, şehirle ve vatandaşla bütünleşerek adından söz ettirdi. Şehrin bazı noktalarına açılan stantlarla okulu ve bölümleri tanıtan üniversite, gençlerin sorularına da cevap veriyor. Üniversitede görev yapan eğitmenlerin bulunduğu stantlara gelen gençler, Balıkesir Üniversitesi’nin vizyonu hakkında bilgi sahibi oluyor. Şehrin üniversitesi olduğu vurgulanan tanıtımlar ile ilgili bilgi veren Rektör Yücel Oğurlu, "Şehrin üniversitesi olarak gençlerin üniversite ile ilgili sormak istediği sorulara cevap oluyoruz. Kurduğumuz stantlara gelen gençler Balıkesir Üniversitesi’nin sadece bir eğitim yuvası olmadığını, hedeflerine giden yolda bir aile ortamının olduğunu farkediyorlar. Gençlerin ilgisinden memnunuz. Önümüzdeki günlerde ilginin daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.