Özel Ümit Batıkent Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur, göz kapağı estetiğinin sadece kozmetik bir müdahale olmadığını vurgulayarak, "Göz kapaklarınızda zamanla oluşan değişimler görüş kalitenizi olumsuz etkileyebilir" dedi. Yaşla birlikte göz çevresinde meydana gelen deformasyonların hem kişilerin dış görünüşünde yorgun ve yaşlı bir ifadeye neden olduğunu hem de görme fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Onur, göz kapağı estetiği (blefaroplasti) hakkında önemli bilgiler verdi.

"Bireylerde görüş açısını ciddi şekilde daraltabilir"

Dr. Hatice Onur, göz kapağı estetiğinin en sık değerlendirildiği durumları şöyle sıraladı: "Üst kapak sarkmaları: Göz kapağının gevşemesiyle birlikte aşağı doğru sarkarak görüş alanını daraltabilir. Alt kapakta torbalanma: Göz altındaki yağ dokularının yer değiştirmesi ya da fazla sıvı birikimi sonucu oluşur. Göz çevresinde yorgun görünüm: Kişiye olduğundan daha bitkin ve yaşlı bir ifade verir. Görüş alanını kısıtlayan kapak değişimleri: Özellikle üst kapaktaki sarkmalar bazı bireylerde görüş açısını ciddi şekilde daraltabilir. Yaşa bağlı değişiklikler: Zamanla deri elastikiyetini kaybeder ve bu durum kapak estetiği şartlarını artırır."

"Tedavi hem estetik hem fonksiyonel fayda sağlıyor"

Göz kapağı estetiği ile hem daha dinamik bir görünüm elde edilebildiğini hem de görme kalitesinin artırılabildiğini vurgulayan Onur, operasyonun lokal anestezi ile kısa sürede yapılabildiğini belirtti. Op. Dr. Onur, "Gözdeki sarkmayı daha iyi belirlemek için lokal anestezi daha elverişli, her bir göz için yaklaşık 20 dakika süren operasyon ile hastamız kısa sürede ağrı hissetmeden sorunundan kurtulabiliyor. Çoğu hastamız korkarak geldiği ameliyat sonrasında işlemin beklediğinden çok daha ağrısız ve kolay geçtiğini ifade ediyor. Hastalarımız işlem sonrasında, birkaç gün içinde normal yaşantılarına dönebiliyor. Bu da estetik kaygılarının yanında sağlık açısından da önemli bir kazanım sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Çoğu hasta 1-2 hafta içinde günlük hayatına geri dönüyor"

Operasyon sonrası dönemde hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında ise Onur, şu bilgileri verdi: "Ameliyat sonrası mutlaka buz uygulaması yapılması gerekiyor. İlk birkaç gün hafif şişlik ve morluklar oluşabilir. Bu sürede baş yukarıda olacak şekilde dinlenmek, soğuk kompres uygulamak ve gözleri ovuşturmaktan kaçınmak önemlidir. Dikişler genellikle 5-7 gün içinde alınır. Tam iyileşme süreci bireysel farklılıklar gösterse de, çoğu hasta 1-2 hafta içinde günlük hayatına dönebilir. Göz çevresine doktor önerisi dışında herhangi bir krem veya makyaj ürünü uygulanmamalı, güneşten korunmak için mutlaka gözlük kullanılmalıdır."

Op. Dr. Hatice Onur, bu tür belirtileri olan bireylerin mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme yaptırmalarını önerdi.