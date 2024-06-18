Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, muhtarlara önemli duyuruda bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, tarafından, biçerdöverle hububat hasadının devam ettiği kırsal mahallelerde meydana gelen yangınların artması üzerine muhtarlara önemli bir yazı gönderildi. Yazıda, yangın tehlikesini önlemek amacıyla alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi. Valilik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönünceye kadar belirli hususlara özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Öncelikle hasatların akşam başlatılarak sabah saatlerine kadar yapılmasının önemli olduğu belirtildi. Biçerdöverlerde iki adet yangın söndürme tüpü ve su bidonlarının bulundurulması zorunluluğunun altı çizildi. Kurallara uymayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı. Ayrıca mahallelerde bulunan su tankerlerinin traktöre takılı halde biçerdöverlerin çalıştığı bölgelerde hazır tutulması gerektiği ifade edildi. Biçim yüksekliğinin, kıvılcım tehlikesi oluşturmayacak şekilde ayarlanması gerektiği de vurgulandı. Hasat yapılan mahallelerin, hasadın başladığı ve hangi bölgede devam ettiğiyle ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmalarının gerektiği belirtildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, muhtarlardan bu hususlarda azami dikkat ve yüksek hassasiyet göstermelerini önemle rica etti.