Bandırma ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede gerçekleştirilen fidan dikimi, mahalle girişinin iki yönünde karşılıklı olarak yaklaşık 1 kilometrelik alan boyunca yapıldı.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ve Manyas Şefliği ekipleri, fidanların belirlenen aralıklarla dikimi için sahada çalışma yürüttü. Dikimi yapılan fidanların atkestanesi türünde olduğu, rootball (ketene sarılı köklü) kap sistemiyle hazırlandığı belirtildi. Fidan dikim etkinliğine Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, Karaçalılık Mahalle Muhtarı Mehmet Evre, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrencilerin de dikime dahil edilmesiyle, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.