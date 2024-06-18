Kurban Bayramı’nda harçlıklarını alan küçük çocuklar Vialand Tema Park’a akın etti. Havanın da güzel olmasıyla birlikte yoğun bir kalabalığın oluştuğu Vialand’da küçük çocukların eğlencesi ortaya keyifli görüntüler çıkardı.

Kurban Bayramı’nda büyüklerinden harçlıklarını alan çocuklar Eyüpsultan’da bulunan Vialand Tema Park’a akın etti. Burada bulunan eğlence alanlarında bayramın keyfini çıkaran çocuklar aile büyükleri ile beraber keyifli anlar yaşadı. Eğlence alanında bulunan farklı türden oyun alanlarını kullanan küçük çocuklar kimi zaman korkudan, kimi zaman ise sevinçten çığlık attı. Havanın sıcak olması sebebiyle Viking isimli alete yoğun ilgi gösteren çocuklar burada suyun içinden geçerken hem eğlendi hem de serinledi. Küçük çocuklar kadar gençlerde oyun alanlarının keyfini çıkaranlar arasındaydı. Aile bireyleri ise güvenlikleri için çocuklarını yalnız bırakmazken, onların keyiflerine de ortak oldu.

“Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz”

Ailesi ile birlikte Vialand Tema Park’a gelerek eğlenen Yücel Albayrak, “Hayatımda ilk defa geldim. Muhteşem bir yer, herkese öneriyorum” dedi. Kızı Zehra ise “buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. İyi ki buraya gelmişiz diyorum. Açıkçası birçok kişi burada bulunan aletlerin korkutucu olduğunu düşünüyor. Ama ben çok cesur olduğum için bana korkutucu gelmiyor. Ben Nefeskesen’e bindim. Herkes ondan korkmuş ama bence eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.

Zeynep Albayrak ise “360’a ve Nefeskesen’e bindim. Sonra bebekler için yapılan trene de binmiştim arkadaşımla komik olsun diye. Viking’e de bindim. Orada bayağı bir ıslandım” dedi.

“Gittiğim en güzel yerlerden biri”

Lina Kumru, “Ben 11 yaşındayım. Çok heyecanlı bir yer. Gittiğim en güzel yerlerden birinin arasına girebilir. Hayatımın en büyük korkusunu burada yaşadığımı hissediyorum. 360, Roller Coaster ve 5D filme bindim” şeklinde konuştu.