Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 142 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 73 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 38 ateşli silah ve bu silahlara ait 256 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 142 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 73 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 24 adet ruhsatsız tabanca ve 221 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve 35 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.