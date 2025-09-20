Bilecik’te bir evde aspiratör prizinden çıkan yangın sonrası bir kişi kolundan yaralandı.

Yangın, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Zeybek Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; evin mutfak kısmında bulunan aspiratör prizinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yangına ilk olarak evde bulunan Afgan Khoshboo V. müdahale ederken kolunda yanık oluştu. Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay bölgesine ulaşırken, yangını söndürdü. Ekipler soğutma çalışması yaparken, kolu yanan şahsa 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.